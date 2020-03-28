SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-03-2020 22:35

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi

İsrail'de, 159 kişide daha Kovid-19 tespit edildi, ülkede toplam koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 619'a ulaştı.

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi

Kudüs

İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 619'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 159 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 3 bin 619'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 54'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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ETİKETLER: korona virüs
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