AP üyelerinden Yunanistan'daki mülteci kamplarında Kovid-19'un yayılmaması için önlem çağrısı

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, Yunanistan'daki mülteciler arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaması için AB'nin ortak bir çözüm geliştirmesi gerektiğini bildirdi.

Brüksel

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Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, mültecilerin daha çok desteklenmesi, barınma imkanı ve tıbbi malzeme yardımı yapılması ve bu kişilerin sığınma başvuru sürelerinin uzatılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yunanistan'daki mülteciler arasında Kovid-19'un yayılmaması için AB'nin ortak bir çözüm geliştirmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu'nun, Yunanistan ana karasında yeni mülteci kamplarının kurulması için 350 milyon avroluk ek bütçe ayrılması önerisinde bulunduğu belirtilerek bunun AP'de onaylanması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

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