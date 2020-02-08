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Giriş Tarihi : 08-02-2020 14:27

Fenerbahçe Kulübünün borcu 2 milyar 190 milyon lira

Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünün borcu 2 milyar 190 milyon lira

İstanbul

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, derneğin borcu hakkında bilgi verdi.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Durutaş, nakit çıkışını gerektirmeyecek gelecek aylar ve yıllara ait toplam borcun 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira olduğunu belirtti. Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon lira olduğunu aktardı.

Geçen yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon lira zarar ettiğini anlatan Durutaş, 31 Aralık 2018'e göre ise zararın azaldığını belirtti.

 

ETİKETLER: fenerbahçe kulübü derneği
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