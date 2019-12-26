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Giriş Tarihi : 26-12-2019 16:56

Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 25 gözaltı

Gaziantep'te 8 ilden gelen 13 kişiyi evlilik vaadiyle yaklaşık 400 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 15'i kadın 25 zanlı gözaltına alındı. -

Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 25 gözaltı

Gaziantep

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tokat, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ ve Hatay'dan gelen 13 kişinin, evlilik vaadiyle Gaziantep'te bulunan bir aile tarafından dolandırıldığı şikayeti üzerine özel ekip kurdu. 

Mağdurların ifadesi doğrultusunda yaklaşık 3 ayda 270 kamera kaydı inceleyen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Kent merkezinde bulunan 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, akraba oldukları öğrenilen 15'i kadın 25 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların, aracı vasıtasıyla il dışından evlilik için gelen 13 kişiye önce nişan yaptıkları ardından altın ve başlık parası aldığı belirlendi.

Kod isim kullanan ve mağdurlardan yaklaşık 400 bin lira değerinde para ve altın aldıkları belirlenen 25 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.

Bu arada zanlılardan 82 yaşındaki E.L, adliye girişinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına hakaret etti ve bastonuyla vurmaya çalıştı.

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ETİKETLER: gaziantep operasyon evlilik vadi
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