SAĞLIK
Giriş Tarihi : 11-04-2020 08:44

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Sevgili yurttaşlarım! Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkilliler tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli!

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 10, 2020

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır. Lütfen panik oluşmasına izin vermeyin, sükunetinizi ve sağlığınızı koruyun, evde kalın size ulaşılacaktır. Sağlığınız her şeyden önemli."

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ETİKETLER: korona virüs
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