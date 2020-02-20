SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-02-2020 09:47

Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Koca, Rize Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Rize'de gözlem altındaki hasta koronavirüs değil

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2020

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini verdi.

 

ETİKETLER: sağlık bakanı fahrettin koca rize koronavirüs
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