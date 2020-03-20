Ankara Büyükşehir Belediyesinde yeni koronavirüs önlemleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 13-17 Nisan tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen İtfaiye Eri Sınavları'nı ileri bir tarihe erteledi. -

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü ve ASKİ Genel Müdürlüğünde izinliler dışında çalışan 4 bin personelin görevine devam ettiği belirtildi.

Personelin, tüm çalışanların sağlığını koruma adına, 23 Mart'tan itibaren vardiya sistemiyle çalışacağı duyurulan açıklamada, ayrıca toplu taşıma hizmetleri veren özel halk otobüsleri ve özel taşıma araçları esnafının mağdur olmaması için süresi gelen ruhsat bedelleri ve hat ihale bedellerinin 2 ay ertelendiği duyuruldu.