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TFF: Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. denildi.