TFF: Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. denildi.
Istanbul Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. denildi.
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