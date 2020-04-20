SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-04-2020 13:39

Bakan Varank yerli solunum cihazı teslimatında konuştu: İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.

Bakan Varank yerli solunum cihazı teslimatında konuştu: İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim töreninde konuştu.

Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA