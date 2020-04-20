Bakan Varank yerli solunum cihazı teslimatında konuştu: İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim töreninde konuştu.
Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.
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