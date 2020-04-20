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Bakan Varank yerli solunum cihazı teslimatında konuştu: İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.