Pamuk yağı fabrikasındaki yangın ikinci gününde

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan ancak gündüz yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan ancak gündüz yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda dün gece çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşındı.

Pamuk sapı balyaların fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.