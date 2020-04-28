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İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı.