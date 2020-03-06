Çeşme açıklarında yardım isteyen 75 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde botla denize açıldıktan sonra yardım isteyen 75 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir

Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eşek Adası açıklarında bir lastik bottaki sığınmacılardan gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.

Bottaki 48 sığınmacıyı kurtaran ekipler, devriye görevi sırasında Karaada açıklarında içinde 27 sığınmacının bulunduğu bir lastik bot daha tespit etti.

Karaya çıkarılan Suriye, Afgan ve Afrika ülkeleri kökenli 75 sığınmacıya battaniye ve gıda yardımı yapıldı. "Yunan yetkililer botumuzu delmek istedi"