SAĞLIK
Giriş Tarihi : 12-04-2020 12:45

İspanya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı16 bin 972'ye yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı16 bin 972'ye yükseldi

Madrid

 

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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

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ETİKETLER: korona virüs
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