Adana'da 500 polisle şafakta uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliyi yakalamak için 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon başlatıldı.

Adana

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerine, kapıları koç başıyla kırarak girdi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

15 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.