DÜNYA
Giriş Tarihi : 15-03-2020 21:13

Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı

Ankara Valisi Şahin, umreden dönen vatandaşlardan koronavirüs belirtisi gösteren 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını açıkladı.

Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı

Ankara

 

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Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını ziyaret etti.

Buradaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, gece yarısından itibaren hummalı bir çalışmayla yurtları umreden dönen vatandaşların gözlem altına alınması için hazırladıklarını belirtti.

ETİKETLER: koronavirüs
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