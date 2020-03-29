İstanbul Valisi Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."
Meydanlarımızı kuşlara,
sahilimizi martılara bıraktık.
Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve
sevdiklerimizle paylaşmak için,
Sağlığın,
ailen, sevdiklerin,
İstanbul ve
ülkemiz