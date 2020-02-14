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Giriş Tarihi : 14-02-2020 15:45

Bahçelievler'de boş bina çöktü

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

Bahçelievler'de boş bina çöktü

İstanbul

Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. 

Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi. 

Bu arada, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

 

 

ETİKETLER: İSTANBUL BAHÇELİEVLER İSTANBUL VALİLİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
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