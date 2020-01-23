SAĞLIK
Giriş Tarihi : 23-01-2020 16:10

Trans yağları yasaklama hazırlığına uzmanlardan destek

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasıyla gündeme gelen trans yağların yasaklanması hazırlığına uzmanlardan destek geldi.

Trans yağları yasaklama hazırlığına uzmanlardan destek

Ankara

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, AA muhabirine, trans yağların doğada bulunan bir yağ türü olmadığını söyledi. Gıda etiketlerinde "Trans yağ içermez" ibaresi kullanılabilmesi için üründe söz konusu yağın yüzde 1'in altında olması gerektiğini belirten Boyu, tüketicilerin ürünlerin etiketlerindeki bilgilerde "trans" ifadesine dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. 

Boyu, "Trans yağlar, bitkisel sıvı yağların hidrojenize adlı bir işlemden geçirilmesiyle elde edilir. Yani sıvı yağlar, içlerine hidrojen karıştırılarak çok yüksek sıcaklıkta ısıtılır ve katı hale getirilir. Böylelikle kolay yoldan daha fazla kullanılabilen trans yağlar elde edilir." dedi.

Margarinler, kızartma ürünleri, kremalar, bisküvi, gofret ve çikolata gibi ürünlere transa yağ açısından dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Boyu, şöyle konuştu:

"Trans yağlar vücudumuzdaki kötü kolesterol olarak bilinen ve plaklanmaya, tıkanmalara neden olan LDL kolesterol seviyesini yükseltmektedir. Damar tıkanmasının temel nedenlerinden bir tanesidir. Buna bağlı gelişen kalp krizi ve felç gibi hastalıklara uzun vadede yol açtığı bilinmektedir. Trans yağların yasaklanması yönünde yapılan çalışmalar tüketici için faydalı olacaktır."

"Birçok ülke yasakladı"

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tekin de trans yağın zararlı olduğunun özellikle 1990'lı yıllardan sonra anlaşıldığını dile getirdi.

Tekin, "Özellikle gelişmiş ülkelerde firmalar trans yağın azaltılması yönünde teknoloji değiştirdiler. Başka teknolojiler kullanarak transları ürünlerden uzaklaştırdılar. Türkiye'de artık transsız ürünler var." diye konuştu.

Hazırlanan düzenleme yasalaştığında, ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğunu gibi Türkiye'de de artık trans yağ içeren ürünlerin marketlerde bulunmayacağına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Trans yağ kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü de özellikle trans yağların üzerinde duruyor. Birçok ülkede trans yağsız üretimle ilgili programlar başlatılmış durumda. Trans yağla ilgili yasaklama ülkemiz için son derece faydalı. Tüketicimizin gönlü rahat olsun."

Bakan Koca yasa teklifinin hazır olduğunu açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trans yağların yasaklanması için teklifin hazır olduğunu ve yakın zamanda Meclis gündemine getirileceğini ifade etmişti. Trans yağ özellikle kızartmalar, margarinler, cipsler, krakerler, bisküviler, gofretler, çikolatalar, şekerler ve fast food ürünlerinde kullanılıyor.

 

ETİKETLER: SAĞLIK BAKANLIĞI FAHRETTİN KOCA TRANS YAĞ
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