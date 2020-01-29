AFAD: Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları sürüyor

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürm - Anadolu Ajansı.

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla tamamlandığı, son durumda, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısının 41'e yükseldiği kaydedildi.

Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1540'ının taburcu edildiği, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 vatandaşın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 26 bin 397 çadırın ulaştırıldığı, depremden etkilenen vatandaşlara Elazığ'da 65 bin 330 öğün, Malatya'da ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kitinin sevk edildiği, şu ana kadar ise büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 depremin meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 1348 olduğu kaydedildi.

Türkiye yardım kampanyası için kenetlendi

Açıklamada, vatandaşların yoğun ilgisi ile devam eden "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası" sonucunda, banka hesaplarında 44 milyon 257 bin 597 lira, SMS sisteminde 27 milyon 652 bin 360 lira olmak üzere toplam 71 milyon 909 bin 957 lira yardım toplandığı belirtildi.

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 148 personelin, 636 aracın ve 22 arama köpeğinin sevk edildiği, 800 STK personelinin de çalışmalarda görev aldığı kaydedildi.

Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da oluşturulan 251 personel ve 41 ekip ile hane ziyaretlerinin sürdüğü ve bugüne kadar 1209 hane ziyaretinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

320 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı

320 tır dolusu ihtiyaç malzemesinin, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 30 bin 886 yatak, 66 bin 751 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 gıda kolisi sevk edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 23 bin 45 binadan 496'sının yıkıldığı, 5 bin 407'sinin ağır hasar aldığı, 616'sının orta ve 7 bin 981'inin az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 6 bin 163 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır. Hasar tespit çalışmalarına destek vermek üzere 67 kişilik Çevre ve Şehircilik ekibi Elazığ'da görev yapmaktadır."