DÜNYA
Giriş Tarihi : 05-02-2020 09:03

Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmediğini" belirterek, ülkelerinin bu konuda Filistin halkını destekleyeceğini söyledi.

Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor

Rabat

Parlamentonun üst kanadı Danışmanlar Meclisinde Dışişleri, Sınırlar, Ulusal Savunma ve İşgal Altındaki Bölgeler Komisyonu'nda konuşan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Bir girişim (ABD'nin sözde barış planı) söz konusu. Bunun olumlu olduğunu ve ilk defa iki devletli çözümden bahsettiğini söylememiz gerek. Filistinlilerin bu girişimi zorla kabul etmesi gerekmiyor. Tavırlarını ifade etmek hakları ve Fas da onları bu konuda destekleyecektir." dedi.

Meclis üyelerinden birinin, Fas'ın sözde barış planında takındığı tavrı eleştirmesi ve Filistin'in "Fas'ın öncelikli meselesi" olduğu yönündeki sözleri üzerine Burita, "Fas'ın öncelikli meselesi Batı Sahra meselesidir. Filistinlilerden çok Filistinli olmamız gerekmez." ifadelerini kullandı.

Burita, Filistin yönetiminin, Fas'a sözde barış planındaki tavrından ötürü teşekkür ettiği bir durumda, kendilerinden daha güçlü bir tavrın beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

 

ETİKETLER: fas filistin abd
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA