SAĞLIK
Giriş Tarihi : 30-03-2020 13:26

Umre dönüşü Ankara ve Konya'da karantinaya alınanların tahliyesi 1 hafta ertelendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda, karantinadaki umrecilerin sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelenmesine karar verildi.

Umre dönüşü Ankara ve Konya'da karantinaya alınanların tahliyesi 1 hafta ertelendi

Ankara

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle 1 hafta ertelendi.

Edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların sağlık taramaları sürüyor.

14 günlük karantina süreleri dün sona eren ve tahliye olmaları beklenen vatandaşların sağlık taramalarının devam etmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda erteleme kararı alındı.

Buna göre, Ankara ve Konya'daki yurtlarda kalan umrecilerin tahliye işlemleri 1 hafta ertelendi.

 

 

 

 

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ETİKETLER: korona virüs
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