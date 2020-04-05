SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-04-2020 20:39

Umreden dönen 168 kişilik kafile Konya'da karantinaya alındı

Umreden Konya'ya dönen 168 kişi, havalimanında sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi.

Umreden dönen 168 kişilik kafile Konya'da karantinaya alındı

Konya

 

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Konya Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen 168 vatandaş, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindirildi.

Vatandaşlar, daha sonra 14 günlük karantina süreleri için Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna götürüldü.

 

Öte yandan her otobüse bir ambulans eşlik etti. Umreden dönen vatandaşların yakınları ise yurtların önünde bekledi.

Kafilede geri kalan 194 kişinin ise gün içerisinde Konya'ya geleceği öğrenildi.

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ETİKETLER: korona virüs
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