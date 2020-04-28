İtalya Başbakanı Conte: Normale dönüş için uygun koşullar yok

İtalya Başbakanı Conte, "Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz. O da virüsle birlikte yaşayacağımız dönem. Virüsten kurtuluş aşaması değil." dedi.
Roma
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