SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-03-2020 21:13

Irak’ta birçok şehirde koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı ve tatil ilan edildi

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok kentte yeni tip koronavirüs nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi.

Irak’ta birçok şehirde koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı ve tatil ilan edildi

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi.

Bağdat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumlar salıdan perşembeye kadar kapalı olacak.

Bağdat il sınırları da diğer kentlerden gelen ziyaretçilere kapatıldı.

Kerkük, Salahaddin ve Kerbela’da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve il sınırları ziyaretçilere kapatıldı.

Bu yasakların sağlık ve güvenlik birimlerini kapsamadığı bildirildi.

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ETİKETLER: lorona virüs
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