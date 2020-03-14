GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-03-2020 11:32

İran sınırında 7 ceset bulundu

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, kış mevsiminde sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu belirlenen 7 ceset bulundu.

İran sınırında 7 ceset bulundu

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki 1 kilometrekarelik alan tarandı.

Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu bölgede 7 ceset bulundu. Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu sığınmacılara ait olduğu belirlenen cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bölgede karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tespit edildi.

 

ETİKETLER: İRAN SINIRI VAN CESET SIĞINMACI
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2552
  • 2Başakşehir FK2552
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2534
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2631
  • 11Gençlerbirliği2628
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Yeni Malatyaspor2525
  • 15Çaykur Rizespor2525
  • 16Konyaspor2523
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA