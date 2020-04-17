Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 801 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 125 kişinin hayatını kaybettiğin duyurdu.

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması