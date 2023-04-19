70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı 70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı AŞÇI Giriş Tarihi : 19-04-2023 13:58 Güncelleme : 19-04-2023 13:58 57 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Bayan Aşçı. ANKARA Ostim OSB'deki firmamıza ÇANKAYA İlkbahar Mahallesi'ndeki firmamıza 70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı alınacaktır. 444 36 39 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye