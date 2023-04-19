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70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı

70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı

AŞÇI
Giriş Tarihi : 19-04-2023 13:58   Güncelleme : 19-04-2023 13:58
70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı

ÇANKAYA İlkbahar Mahallesi'ndeki firmamıza 70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı alınacaktır.

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