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70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı

70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı

AŞÇI
Giriş Tarihi : 18-05-2023 16:29   Güncelleme : 18-05-2023 16:29
70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı

ÇANKAYA İlkbahar Mahallesi'ndeki firmamıza 70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı alınacaktır.

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