SAĞLIK
Giriş Tarihi : 07-02-2021 20:18

7 ŞUBAT KORONAVRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

7 ŞUBAT KORONAVRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: Fahrettin iKoca koronavirüs kovid-19
NELER SÖYLENDİ?
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Galatasaray2348
  • 2Beşiktaş2348
  • 3Fenerbahçe2348
  • 4Alanyaspor2341
  • 5Trabzonspor2239
  • 6Hatayspor2338
  • 7Gaziantep FK2338
  • 8Fatih Karagümrük2337
  • 9Antalyaspor2331
  • 10Yeni Malatyaspor2229
  • 11Sivasspor2328
  • 12Göztepe2326
  • 13Çaykur Rizespor2326
  • 14Kasımpaşa2326
  • 15Konyaspor2224
  • 16Kayserispor2324
  • 17Başakşehir FK2324
  • 18BB Erzurumspor2322
  • 19Gençlerbirliği2220
  • 20MKE Ankaragücü2218
  • 21Denizlispor2318
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Gazete Manşetleri
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ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
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