SAĞLIK
Giriş Tarihi : 07-11-2020 19:13

7 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

7 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
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  • Süper LigOP
  • 1Alanyaspor717
  • 2Fenerbahçe717
  • 3Galatasaray713
  • 4Kasımpaşa812
  • 5Fatih Karagümrük711
  • 6Çaykur Rizespor711
  • 7Gaziantep FK811
  • 8Başakşehir FK710
  • 9Beşiktaş710
  • 10Antalyaspor89
  • 11Göztepe78
  • 12Sivasspor68
  • 13BB Erzurumspor78
  • 14Hatayspor58
  • 15Yeni Malatyaspor78
  • 16Konyaspor66
  • 17Trabzonspor86
  • 18Kayserispor66
  • 19Gençlerbirliği65
  • 20Denizlispor65
  • 21MKE Ankaragücü51
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