SAĞLIK
Giriş Tarihi : 07-12-2020 19:38

7 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

7 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Alanyaspor1023
  • 2Galatasaray1123
  • 3Fenerbahçe1123
  • 4Beşiktaş1019
  • 5Fatih Karagümrük1117
  • 6Göztepe1015
  • 7Konyaspor1015
  • 8Gaziantep FK1015
  • 9Başakşehir FK1115
  • 10Kasımpaşa1115
  • 11Yeni Malatyaspor1013
  • 12Trabzonspor1113
  • 13Antalyaspor1113
  • 14Çaykur Rizespor1012
  • 15Hatayspor812
  • 16Sivasspor1010
  • 17BB Erzurumspor109
  • 18Kayserispor109
  • 19Gençlerbirliği108
  • 20Denizlispor106
  • 21MKE Ankaragücü92
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