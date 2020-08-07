SAĞLIK
Giriş Tarihi : 07-08-2020 20:33   Güncelleme : 07-08-2020 20:36

7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3469
  • 2Trabzonspor3465
  • 3Beşiktaş3462
  • 4Sivasspor3460
  • 5Alanyaspor3457
  • 6Galatasaray3456
  • 7Fenerbahçe3453
  • 8Gaziantep FK3446
  • 9Antalyaspor3445
  • 10Kasımpaşa3443
  • 11Göztepe3442
  • 12Gençlerbirliği3436
  • 13Konyaspor3436
  • 14Denizlispor3435
  • 15Çaykur Rizespor3435
  • 16Yeni Malatyaspor3432
  • 17Kayserispor3432
  • 18MKE Ankaragücü3432
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