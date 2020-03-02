DÜNYA
Giriş Tarihi : 02-03-2020 09:49

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı, Japonya'da karantinada tutulan gemiden tahliye edilen bir Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Cakarta

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya’da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

 

ETİKETLER: endonezya koronavirüs kovid-19
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