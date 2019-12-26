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Giriş Tarihi : 26-12-2019 09:38

Gençlerbirliği Süper Lig'de ilk yarıyı Beşiktaş deplasmanında kapatacak

Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği Süper Lig'de ilk yarıyı Beşiktaş deplasmanında kapatacak

Ankara

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından yükselişe geçen Gençlerbirliği, ligde 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu süreçteki tek yenilgisini Fenerbahçe deplasmanında yaşayan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Rumen golcü Stancu cezalı 

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz'un da bu maçta görev yapması beklenmiyor.

 

 

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ETİKETLER: gençlerbirliği süper lig beşiktaş deplasman
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