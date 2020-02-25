DÜNYA
Giriş Tarihi : 25-02-2020 14:27

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek öldü

Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 91 yaşında öldüğünü duyurdu.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek öldü

Kahire

Mısır devlet televizyonun haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Mübarek'in oğlu Ala bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.

 

ETİKETLER: eski mısır cumhurbaşkanı hüsnü mübarek vefat
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