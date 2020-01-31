Turizmde 2019'da 51,7 milyon ziyaretçi ve 34,5 milyar dolar gelire ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019’da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Ankara

Türkiye'nin, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ve 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yabancı ziyaretçi verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yılın son çeyreğini kapsayan, yurt dışı ikametli vatandaş ve turizm gelir-gider istatistikleri açıklandı.

Verilere göre Türkiye, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırladı.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre ise, Türkiye'ye 2019'da yine bir önceki yıla göre yüzde 0,98 artışla 6 milyon 688 bin 912 yurt dışında yaşayan vatandaş geldi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, 2019'da toplam 51,7 milyon olarak belirlendi.

Açıklamada, Türkiye'nin turizm gelirinin yüzde 17 artarak, 2019'da toplam 34,5 milyar dolar olduğu, kişi başı ortalama harcamanın ise 666 dolar şeklinde gerçekleştiği bildirildi. Gecelik kişi başına harcamanın ise 68 dolar olduğu belirtildi.

En çok ziyaretçi Rusya'dan

Bakanlığının 2019 verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17,65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı.

Sıralamada Almanya yüzde 11,42 artış ve 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 13,68 artış ve 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi.

Türkiye'ye geçen aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,11 artışla 2 milyon 147 bin 878 yabancı ziyaretçi geldi.

Aralık 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 10,99 artışla Bulgaristan birinci, yüzde 7,60 artışla Almanya ikinci, yüzde 17,48 artışla Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı İran ve Rusya Federasyonu izledi.

En çok giriş yapılan iller

Türkiye'ye 2019'da gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralamasında ise yüzde 33,08 artış ve 14 milyon 906 bin 663 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı.

Bunu yüzde 32,51 artış ve 14 milyon 650 bin 481 kişi ile Antalya, yüzde 9,65 artış ve 4 milyon 348 bin 565 kişi ile Edirne, yüzde 7,15 artış ve 3 milyon 221 bin 738 kişi ile Muğla, yüzde 5,09 artış ve 2 milyon 292 bin 412 kişi ile Artvin izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı yabancı ziyaretçilere yönelik detaylı sınır verilerine, "https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249702/sinir-istatistikleri.html" adresinden ulaşılabileceği de duyuruldu.