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Giriş Tarihi : 02-01-2020 19:55

CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Altun, "Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti." dedi.

CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından 2019 yılında CİMER'e yapılan başvurular hakkında bilgi paylaştı.

Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü olan CİMER’e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3.138.233 adet başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3.525.590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 2, 2020

CİMER'in, millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"CİMER'e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti. Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu. CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek."

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