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Giriş Tarihi : 03-03-2020 12:21

Su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerken botlarının su almaya başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale

Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen, Behram köyü Kadırga Burnu mevkisinden lastik botla denize açıldı.

Bir süre sonra su almaya başlayan bottakiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarından yardım talebinde bulundu.

Hemen bölgeye ulaşan ekipler, kendi botlarına aldıkları yabancı uyrukluları Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.

Düzensiz göçmenler daha sonra karakoldan ayrıldı.

 

ETİKETLER: DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇANAKKALE AYVACIK YUNANİSTAN MİDİLLİ ADASI AFGANİSTAN
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