DÜNYA
Giriş Tarihi : 13-01-2020 15:45

ABD ordusu Suriye'deki üslerini takviye etti

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında bulunan üslerine, askeri lojistik malzemesi ve zırhlı araçlar sevk etti. -

ABD ordusu Suriye'deki üslerini takviye etti

Haseke/Ankara

Irak-Suriye sınırındaki El Velid kapısından dün gece giren 120 tırlık konvoy, Haseke-Deyrizor güzergahında ilerleyerek buralardaki ABD üslerine gitti.

Konvoyda, dört zırhlı araç, dörtçeker özellikli 50 pikap, üstü kapalı tırlar ve çok sayıda akaryakıt tankeri yer aldı.

ABD, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'deki varlığını YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına odaklamış, yüzlerce tırlık konvoylarla sevkiyatlar yapmıştı.

ABD güçleri, Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 askeri üs ve noktada varlık gösteriyor. 

Amerikalı komutanlar, 15 Ekim 2019'da Deyrizor'da bir araya geldikleri aşiret reislerine bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti. 

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: ABD ordusu Suriye petrol
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA