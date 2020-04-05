SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-04-2020 15:39

Cezayir'den getirilen 299 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

Cezayir'den getirilen 299 Türk vatandaşı, Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Cezayir'den getirilen 299 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

Manisa

Cezayir'den getirilen 299 Türk vatandaşı, Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün Cezayir'den gelen 299 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yunus Emre Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait dezenfekte edilmiş otobüslerle öğrenci yurduna getirildi.

Otobüslerden 5'erli gruplar halinde ve sosyal mesafeyi koruyarak inen yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerinin yurt bahçesinde kurduğu çadırda sağlık kontrolünden geçirildi.

Ateşleri ölçülen, elleri dezenfekte edilen ve eldiven verilen vatandaşlar, yurtta 14 gün karantinada kalacak.

30 Mart'ta ABD ve Etiyopya'dan getirilen 319 Türk vatandaşı Manisa'da karantinaya alınmıştı. Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarıyla beraber kentteki yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısı 618'e yükseldi.

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