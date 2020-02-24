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Giriş Tarihi : 24-02-2020 09:14

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Manisa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. 

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

 

 

ETİKETLER: deprem manisa akhisar afad
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