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Giriş Tarihi : 16-01-2020 10:25

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

Süper Ligde 18. hafta mücadelesi, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor maçıyla start alacak.

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak.

Ligin 18. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.

İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek.

18. hafta programı 

Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) 

 

ETİKETLER: süper lig mke ankaragücü konyaspor
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