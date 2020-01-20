DÜNYA
Giriş Tarihi : 20-01-2020 15:47

Rusya Berlin'deki Libya Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Nihai çözüm yolunda çok önemli bir adım atıldı." dedi. ı.

Rusya Berlin'deki Libya Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da Berlin Konferansı'nı gazetecilere değerlendirdi. 

Rusya'nın Berlin Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladığına dikkati çeken Peskov, "Nihai çözüm yolunda çok önemli bir adım atıldı. Çalışmalar, bu adım doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında bu hafta Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşme olmadığını aktardı.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla dün Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve BM'nin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

 

ETİKETLER: RUSYA BERLİN LİBYA KONFERANSI
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