Irkçı terör Almanya'da çok can aldı

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı teröristin aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 göçmen kökenliyi öldürmesinin ardından ülkede gözler bir kez daha ırkçı grupların işlediği suçlara çevrildi.

Berlin

Göçmenlere, yabancılara ve farklı düşünenlere yönelik saldırılar gerçekleştiren ırkçı teröristler Almanya’da şimdiye kadar yüzlerce kişiyi öldürdü.

Uzmanlar, 1949-1990 yıllarında aşırı sağcı eylemler devlet kurumları ve basın tarafından kayıt alında alınmadığından dolayı gerçek ölü sayılarının çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Almanya'da terör estiren aşırı sağcı yapılarAlmanya'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendi

Aşırı sağla mücadele konularındaki çalışmalarıyla tanınan Amadeu Antonio Vakfınca geçen yıl yapılan bir açıklamada, geçmişte farklı tarihlerde meydana gelen 3 bin 300’den fazla olayın incelendiğini, bu olayların 745’inin aşırı sağ saikiyle işlendiğine yönelik ipucunun tespit edildiği aktarıldı. Ancak bu tamamıyla kanıtlanmadığından dolayı söz konusu sayı resmi veri olarak gösterilemiyor.

AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan bazı örneklerle derlediği bilgilere göre Almanya’da aşırı sağcılar 1990-2020 yıllarında kundaklama, terörist eylem, adam öldürme ve yaralama gibi çok sayıda eylem gerçekleştirerek bu süre içinde 200’ün üstünde kişiyi katletti.

İki Almanya’nın 1990'da birleşmesinin ardından mültecilere ve yabancılara yönelik ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda artış görüldü.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1991’in ekim ayında gençler arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Mete Ekşi aşırı sağcıların darbesiyle hayatını kaybetti.

Bu kavgada yer alan 25 yaşındaki bir Alman 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mölln ve Soligen faciaları

1991’de Hoyerswerda ve 1992’de Rostock kentinde mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken Hamburg yakınlarındaki Mölln şehrinde 23 Kasım 1992'de kundaklanan evde, 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Bahide Arslan yaşamını yitirdi.

Kundaklamayı gerçekleştiren 2 Neonazi, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mölln faciası, Almanya'da Neonaziler tarafından yapılan ilk ırkçı kundaklama olarak tarihe geçti.

Bu olaydan 7 ay sonra 29 Mayıs 1993’te Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri aşırı sağcılar tarafından kundaklandı. Olayda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) yanarak can verdi.

Olaydan sonra yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Kimlikleri gizli tutulan dört kişi yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Çocuklar da can verdi

Lübeck kentinde 18 Ocak 1996’da mülteci yurduna yönelik saldırıda çoğu Afrika kökenli 7’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı şimdiye kadar aydınlatılmadı ve failleri yakalanamadı.

13 Şubat 1999'da Brandenburg eyaletinin Guben kentinde aşırı sağcılar 3 yabancıya saldırdı. Saldırı sonucunda Cezayirli mülteci Farid Guendoul hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 8 aşırı sağcı hüküm giydi.

7 Ekim 2003'de daha önce ırkçı terör örgütleriye bağlantılı olan Thomas Adolf, Overath kentinde Hartmunt Nickel, Mechthild Bucksteeg ve Alja Nickel’i tüfekle öldürdü. Adolf daha sonra yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Dresden'de mahkeme salonunda öldürüldü

Dresden kentinde Mısırlı Merve el-Şerbini 1 Temmuz 2009’da mahkeme salonunda Rusya göçmeni ırkçı bir Alman tarafından bıçaklandı.

Merve el-Şirbini’ye başörtülü olduğu için hakaret ettikten sonra 16 bıçak darbesiyle öldürülen saldırgan ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

NSU terör örgütü

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıktı, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlattı.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soymak suçlamalarıyla 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018’de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Terör örgütü NSU, 9 Eylül 2001’de Nürnberg'de Enver Şimşek, 13 Haziran 2001’de Hamburg’da Süleyman Özüdoğru, 29 Ağustos 2001’de Münih’te Habil Kılıç, 25 Şubat 2004’de Rostock’ta Mehmet Turgut, 9 Haziran 2005’te Nürnberg’de İsmail Yaşar, 15 Haziran 2005’te Münih’te Theodoros Boulgaridis, 4 Nisan 2006’te Dortmund’da Mehmet Kubaşık, 6 Nisan 2006’da Kassel’de Halit Yozgat ve 25 Nisan 2007’de Heilbronn’da Michele Kiesewetter'i öldürmüştü

NSU ayrıca 19 Ocak 2001’de ve 9 Haziran 2004’de Köln’de bombalı saldırı düzenledi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Alışveriş merkezinde ırkçı saldırı

Münih kentinde 22 Temmuz 2016'da ırkçı teröristin, bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda göçmen kökenli 10 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Zanlı, saldırı esnasında ırkçı söylemler kullandı.

Siyasetçilere saldırı

Köln kentinde yabancı kökenlilere ve mültecilere verdiği destekle bilinen ve 22 Ekim 2015'teki seçimde bağımsız belediye başkan adayı olarak yarışan Henriette Reker, seçimden bir gün önce aşırı sağcı 44 yaşındaki Frank S’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından gözaltına alındı. Reker de yüzde 52 oy alarak seçimi kazandı.

2 Haziran 2019’da mültecilere yardım etmesiyle tanınan CDU’lu Hessen Eyalet Valisi Lübcke Wolfhagen kentindeki evinin önünde aşırı sağcı terörist Stephan Ernst tarafından başından vurularak öldürüldü. Olaydan 3 hafta sonra yakalanıp tutuklanan Ernst’in NSU gibi ırkçı terör örgütleri ve AfD gibi aşırı sağcı partilerle bağlantılı olduğu ifade edildi.

2019’da Halle saldırısı

Başka bir aşırı sağcı terör saldırısı da 9 Ekim 2019’da Halle şehrinde gerçekleşti. Burada 27 yaşındaki ırkçı terörist Stephan Balliet Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik terör saldırısından esinlenerek kiralayıp silah ve patlayıcılarla doldurduğu arabayla bir sinagoga silahlı saldırı düzenlemeye çalıştı.

Balliet sinagoga giremeyince yolda yürüyen bir kadını öldürdükten sonra bir Türk'ün döner restoranına saldırdı ve orada da bir kişiyi öldürdü.

Olayı kamerayla görüntüleyen Balliet’ın Yahudi karşıtı, ırkçı ve yabancı düşmanlığı nefretini ifade eden bir manifesto yazdığı ortaya çıkmıştı. Balliet olaydan sonra tutuklandı.

Aracını göçmenlerin üzerine sürdü

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde de 1 Ocak 2019’da ırkçı terörist, aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürerek 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Alman yetkililer, saldırganın temel amacının "yabancıları öldürmek" olduğunu teyit etti.

Hanau’daki ırkçı saldırı

Son olarak ırkçı terörist Thobias Rathjen Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde iki kafeye düzenlediği terör saldırısında 4’ü Türk 9 kişiyi öldürdü, ardından evine giderek 72 yaşındaki annesini silahla vurdu daha sonra intihar ettiği açıklandı.

Birçok saldırı engellendi

Bu olayların yanı sıra geçen hafta, Almanya'da camilere saldırı hazırlığında olan ve ırkçı terör örgütü kurdukları ve destek verdikleri şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

2015’te “Gruppe Freital” adlı başka bir ırkçı terör örgütü de mülteci yurtlarına ve mültecileri destekleyenlere saldırılar düzenledi. 2018’de yaşları 20 ila 40 arasında değişen Gruppe Freital üyesi sekiz sanık, terör örgütü üyeliği, cinayete teşebbüs ve patlayıcıyla saldırı gerçekleştirmek nedeniyle 4 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi.

Yine 2015'te camilere ve göçmen okullarına saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen "Oldschool Society" isimli terör örgütüne yönelik ülke çapında operasyonda 1’i kadın 4 kişi yakalandı. Terör örgütü kurmak ve bombalı saldırılar planlamaktan yargılanan zanlılar 3 ila 5 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.