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Giriş Tarihi : 16-01-2020 09:13

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Piyade Sözleşmeli Er Miyanyedi'nin şehadet haberi ailesine verildi

pic.twitter.com/jEHQWDyNQj

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2020

çiniz.

ETİKETLER: hakkari milli savunma bakanlığı şehit asker
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