SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-04-2020 09:26

Katar İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi

Katar, yeni tip koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye destek amacıyla İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi.

Katar İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi

Doha

 

 

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Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya'ya tıbbi yardımda bulunulması için talimat verdi.

İki sahra hastanesinden oluşan tıbbi yardımın ilk partisinin, Katar Hava Yolları'na ait iki askeri uçakla gönderildiği ve bugün İtalya'ya ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

Hastaneler bin yatak kapasiteli

Biri 5 bin 200, diğeri 4 bin metrekarelik alana kurulacak iki hastanenin her birinin bin yatak kapasiteli olacağı belirtilen açıklamada, hastanelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için modern teknik cihaz ve ekipmanlarla donatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'ya yönelik tıbbi yardım kapsamında perşembe günü iki askeri uçağın daha gönderileceği aktarıldı.

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ETİKETLER: korona virüs
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