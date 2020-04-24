Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ekonomik krize çözüm bulamazsak Avrupa'nın geleceği olmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın Kovid-19 salgının yol açtığı ekonomik krize karşı ortak bir çözüm bulamaması halinde Avrupa'nın geleceğinin olmayacağını belirtti.

Paris

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