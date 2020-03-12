EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-03-2020 14:05

Pekcan: 81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

Pekcan: 81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

"Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak." diyen Pekcan, "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, "Reklam Kurulu 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak." dedi.

 

ETİKETLER: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN MASKE VE GIDA DENETİMİ DENETİM
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