DÜNYA
Giriş Tarihi : 07-03-2020 15:05

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi. ,

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 sivil öldü

Afganistan

Afganistan Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Farhad, saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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ETİKETLER: afganistan taliban sivil silahlı saldırı
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