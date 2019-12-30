Antalya ve Muğla'da karda mahsur kalan 34 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinin yüksek kesimleri ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı. -

Antalya/Muğla

Antalya'nın Akseki ilçesi Alacabel mevkisi Sülek Yaylası yolunda tipi yüzünden ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ile Hüseyin Güçlü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder ve pikapla bölgeye giderek mahsur kalan 3 kişiye ulaştı.

Alanya'daki İmamlı Mahallesi Yaylası'nda da aracı kara saplanan sürücü, belediye ekiplerinden yardım istedi.



Ekiplerce yapılan çalışma sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.



Öte yandan, belediye ekipleri, yağışın etkili olduğu Alanya - Gazipaşa yolu Aydap mevkisi ile Gedevet - Mahmutseydi yolundaki taş ve toprakları temizledi.



Ekipler tarafından Kuşyuvası ve Taşatan bölgelerinde de karla mücadele çalışması yapılıyor.

Muğla'da yaylada mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ise Ağla Yaylası'na gidenler akşam saatlerinde dönüşe geçti. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir aracın kayarak kaza yapması nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede mahsur kalanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AA muhabirine, ihbar üzerine ekiplerin yol açma çalışması yaparak bölgeye ulaştıklarını söyledi.

"Kaza yapan araç çekiciye alınarak yol ulaşıma açıldı. Mahsur kalan diğer araçlardaki yaklaşık 30 kişi de kurtarıldı." diyen Ceylan, ekiplerin kar yağışının etkili olduğu sahada çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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